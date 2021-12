Il problema del Green pass sui mezzi per gli studenti over 12

Milano, 6 dic. (askanews) – Dal 6 dicembre al 15 gennaio su tutti i mezzi pubblici locali sarà necessario esibire il green pass base, quello che si ottiene con vaccinazione, guarigione o tampone.

Una restrizione che riguarda anche le ragazze e i ragazzi con più di 12 anni in età scolare, che avranno l’obbligo di green pass per salire sui mezzi ma non per entrare a scuola.

Le stesse Regioni hanno chiesto al governo di offrire delle alternative per i più giovani non vaccinati.

“Dal mio punto di vista e di molti governatori, bisogna prendersi una parentesi per fare sì che un ragazzino di 13 anni possa fare il vaccino”, ha detto Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza delle Regioni. Resta da risolvere anche il nodo di chi compie 12 anni proprio a dicembre e si trova impossibilitato a prenotare un vaccino in tempo.

Il governo non ha escluso di risolvere la questione introducendo i tamponi gratuiti per gli studenti over 12 non vaccinati.