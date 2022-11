Il prog laterale di Reale accademia di Musica in "Lame di Luce"

Roma, 29 nov. (askanews) - È uscito in cd e vinile "Lame di Luce", nuovo album di Reale Accademia di Musica, per l'iniziativa "Italian Prog Rewind" di Sony Music, di cui askanews pubblica un breve estratto. L'ensemble romano guidato da Pericle Sponzilli mancava dal panorama musicale dal 2018, qua...

Roma, 29 nov. (askanews) – È uscito in cd e vinile “Lame di Luce”, nuovo album di Reale Accademia di Musica, per l’iniziativa “Italian Prog Rewind” di Sony Music, di cui askanews pubblica un breve estratto. L’ensemble romano guidato da Pericle Sponzilli mancava dal panorama musicale dal 2018, quando il suo fondatore diede vita all’album “Angeli Mutanti”, rimettendo in moto l’idea del prog e traghettandola in un orizzonte contemporaneo.

Un gruppo progressive, ma con una ricercatezza dei temi, dal tessuto armonico raffinato e complesso. Con il nuovo “Lame di Luce”, prodotto da Fabio Liberatori, Danilo Pao e Pericle Sponzilli, il gruppo propone un’opera progressiva più nell’attitudine che nei canoni. Nelle dieci tracce che compongono il nuovo album coesistono anime diverse, come il pop, il suono americano delle chitarre acustiche o le armonie

classicheggianti e solo “lateralmente” progressive.

Cosi Pericle Sponzilli a proposito del nuovo album: “Far rinascere nel 2018 la Reale Accademia di Musica è stata una sfida e questo vale anche per il nuovo album Lame di Luce. La sua genesi ha le medesime motivazioni creativoespressive che da sempre sono alla base del gruppo, ma la musica, certamente rispettosa del passato, non è per forza

ad esso debitrice. Con Fabio Liberatori, Erika Savastani e Fabio Fraschini, condividendo un approccio artistico molto libero, ci siamo molto divertiti!”.

Questa la tracklist di “Lame di Luce”: Onde di Sabbia; Ascesa al Fuji; Due pietre preziose birmane; Lame di Luce; Si parlerà; Una ferita da disinfettare; Ore Lente; Incontri; Ossessione; Il Cavaliere del Cigno (L’Addio) Reale Accademia di Musica è formata da Pericle Sponzilli, alla chitarra e voce; Fabio Liberatori, ex tastierista degli

Stadio e collaboratore di Lucio Dalla; Erika Savastani, dei Deserto Rosso, abile nel riuscire ad interpretare i testi delle canzoni scritte da Sponzilli; Fabio Fraschini, creatore di eleganti linee di basso a sostegno ritmico melodico dei brani.

“Italian Prog Rewind” è l’iniziativa di Sony Music che celebra il progressive rock italiano proponendo le maggiori opere degli artisti e delle band che hanno scritto la storia del genere nel nostro paese, pubblicando versioni speciali ed inedite in vinile colorati e “splatter”, in edizione limitata e rimasterizzati. Dopo una prima fase in cui celebrava a giugno i

capisaldi nel cinquantenario del Prog, l’iniziativa prosegue con la pubblicazione di album di inediti,: quello del Banco di Mutuo Soccorso a settembre, e ora il nuovissimo “Lame di Luce” della Reale Accademia di Musica.