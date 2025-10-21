Il progetto "Da Chicco a Chicco" di Nespresso nei Market Solidali

Milano, 21 ott. (askanews) – Da Chicco a Chicco” non è soltanto uno slogan, ma un progetto tangibile con cui Nespresso trasforma il riciclo delle capsule di caffè esauste in un gesto di solidarietà, donando il riso prodotto anche ai Market Solidali di Fondazione Progetto Arca, come spiega Viviana Marino, Responsabile Comunicazione Corporate Nespresso Italia:

“Da chicco a chicco è un progetto di economia circolare che nasce nel 2011 grazie a un protocollo d’intesa tra Nespresso, Utilitalia, CIC e Ciel, il consorzio italiano per gli imballaggi in alluminio.

È un progetto di economia circolare che consente di riciclare le capsule in alluminio di caffè che vengono riportate grazie ai nostri clienti presso oltre 200 punti di riciclo su tutto il territorio italiano, tra isole ecologiche e negozi Nespresso. Abbiamo iniziato anche a creare degli spazi dove le persone che arrivano nei market solidali possono anche avere una pausa caffè, quindi un momento d’incontro, bere un caffè gratuito con dei corner dedicati, creando oltre a un supporto alimentare anche un supporto sociale concreto”.

Dal caffè al compost, dal compost al riso e dal riso alle comunità: un ciclo virtuoso che unisce sostenibilità ambientale e solidarietà sociale. L’iniziativa fornisce un sostegno concreto alle attività di Fondazione Progetto Arca, spiega Alice Giannitrapani, Referente del Volontariato della Fondazione.

“Siamo molto felici della collaborazione con Nespresso e del progetto da chicco a chicco che ci consente di avere dell’ottimo riso sugli scaffali dei nostri social market che sono 11 in tutta Italia. Questa collaborazione è nata già l’anno scorso per portare il riso in strada cucinato per le persone senza fissa dimora, il progetto Arca da quando è nata, dal 1994, porta il primo aiuto nella forma più concreta che può essere portare un pasto caldo, lo facciamo dalla sera in strada con i nostri food truck”.

A partire da novembre, al termine della raccolta annuale, saranno donate 100 tonnellate di riso provenienti dal progetto Da Chicco a Chicco. Il riso verrà distribuito nelle Cucine mobili e negli 11 market solidali presenti sul territorio italiano, garantendo oltre 19.600 spese alimentari a 1.600 famiglie, per un totale di 5.600 beneficiari. Un nuovo tassello in un modello che promuove inclusione, dignità e solidarietà.