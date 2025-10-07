Il Ministero delle Finanze russo ha presentato una proposta di bilancio federale per il 2026, che prevede un aumento delle tasse per sostenere le spese militari in un contesto di conflitto prolungato. Questa manovra, che necessita dell’approvazione della Duma di Stato, evidenzia la ferma intenzione del Cremlino di continuare la guerra in Ucraina, anche a costo di pesanti ripercussioni per le imprese e i consumatori.

Una delle modifiche più significative è l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che passerà dal 20% al 22%. Questa misura è progettata per colmare il deficit crescente causato dall’aumento delle spese per la difesa e dalla diminuzione delle entrate legate a petrolio e gas a seguito delle sanzioni occidentali.

Modifiche fiscali e impatti previsti

In aggiunta all’aumento dell’IVA, il governo intende estendere l’obbligo di pagamento dell’imposta a un numero maggiore di aziende. La soglia minima di fatturato annuale per le imprese soggette a IVA diminuirà drasticamente, passando da 60 milioni di rubli (circa 732.000 dollari) a soli 10 milioni di rubli (circa 122.000 dollari).

Tassazione del settore delle scommesse

Il governo ha in programma di colpire anche l’industria delle scommesse, introducendo un’imposta del 5% sulle scommesse e una tassa del 25% sui profitti delle aziende di scommesse. Secondo le stime dell’economista Dmitry Polevoy, le nuove misure fiscali, insieme alla revoca di alcune agevolazioni fiscali esistenti, potrebbero generare ulteriori 2,4-2,9 trilioni di rubli (tra 29,3 e 35,4 miliardi di dollari) di entrate.

Per avere un’idea della situazione, si prevede che il deficit di bilancio della Russia raggiunga i 5,736 trilioni di rubli (70 miliardi di dollari) nel 2025, riducendosi a 3,786 trilioni di rubli (46,2 miliardi di dollari) nel 2026. I nuovi provvedimenti fiscali consentiranno al ministero delle finanze di mantenere inalterate le spese programmate per il 2026 in termini nominali.

Priorità di spesa e allocazione delle risorse

Il governo prevede di incassare circa 40,3 trilioni di rubli (491,7 miliardi di dollari) nel 2026, un incremento di quasi il 10% rispetto al 2025. Tuttavia, le spese federali cresceranno solo del 4,3%, passando da 42,3 trilioni di rubli (515,1 miliardi di dollari) quest’anno a 44,1 trilioni di rubli (538 miliardi di dollari) l’anno prossimo.

Questi dati suggeriscono un approccio cauto e conservativo da parte del Cremlino nella pianificazione del bilancio, evitando sia tagli drastici sia aumenti eccessivi delle spese. Le entrate, misurate in percentuale sul PIL, dovrebbero rimanere stabili al 17,1%, mentre le spese diminuirebbero dal 19,7% al 18,7%, secondo i calcoli del quotidiano Kommersant.

Investimenti in difesa e propaganda

Nonostante la stabilità generale della spesa, è evidente che le priorità del Cremlino restano concentrate sulla politica estera e sulla difesa. La spesa per la difesa e la sicurezza interna rappresenterà circa il 38% del bilancio nel 2026, solo leggermente inferiore al 40% degli ultimi due anni.

Le regioni occupate dell’Ucraina riceveranno un significativo aumento di fondi: sono previsti almeno 60 miliardi di rubli (732 milioni di dollari) in sussidi aggiuntivi per il 2026 rispetto al bilancio del 2025. La parte controllata della regione di Donetsk beneficerà della maggior parte, con 77,8 miliardi di rubli (949,2 milioni di dollari) contro i 54,5 miliardi (664,9 milioni di dollari) del 2025, mentre la regione di Luhansk riceverà 55,5 miliardi di rubli (676,1 milioni di dollari), in aumento rispetto ai 37,8 miliardi (461,2 milioni di dollari) precedenti.

Implicazioni economiche e sociali

Il tentativo di bilanciare il bilancio e di ricostruire le riserve nazionali è spinto da tre fattori principali. In primo luogo, le entrate del bilancio 2025 sono risultate inferiori alle aspettative, contribuendo ad ampliare il deficit. Le entrate da petrolio e gas sono stimate in soli 8,65 trilioni di rubli (105,5 miliardi di dollari) quest’anno, il 22% in meno rispetto agli 11,13 trilioni di rubli (135,8 miliardi di dollari) del 2024. Inoltre, l’economia stagnante, prevista crescere solo dell’1%, ha pesato sulle entrate fiscali non energetiche.

Una delle modifiche più significative è l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che passerà dal 20% al 22%. Questa misura è progettata per colmare il deficit crescente causato dall’aumento delle spese per la difesa e dalla diminuzione delle entrate legate a petrolio e gas a seguito delle sanzioni occidentali.0

Una delle modifiche più significative è l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che passerà dal 20% al 22%. Questa misura è progettata per colmare il deficit crescente causato dall’aumento delle spese per la difesa e dalla diminuzione delle entrate legate a petrolio e gas a seguito delle sanzioni occidentali.1

Una delle modifiche più significative è l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che passerà dal 20% al 22%. Questa misura è progettata per colmare il deficit crescente causato dall’aumento delle spese per la difesa e dalla diminuzione delle entrate legate a petrolio e gas a seguito delle sanzioni occidentali.2