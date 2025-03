Il progetto H.O.P.E. "per una sanità più aperta e accessibile"

Roma, 24 mar. (askanews) – Screening cardio-nefro-metabolico con misurazione di glicemia, pressione arteriosa, peso corporeo e altezza per la diagnosi precoce delle principali malattie croniche, insieme a informazione e prevenzione dei fattori di rischio: sono le prestazioni a cui potranno accedere migliaia di persone senza fissa dimora prive di assistenza con “Health as an Opportunity to Promote Equity – H.O.P.E.”, il progetto realizzato da Boehringer Ingelheim e Comunità di Sant’Egidio per l’accesso alla salute delle persone con fragilità sociale ed economica. Alla presentazione sono intervenuti anche esponenti della politica nazionale.

“La comunità di Sant’Egidio e Boehringer – ha detto il senatore Guido Quintino Liris, presidente dell’Intergruppo parlamentare Prevenzione ed emergenze sanitarie nelle cronicità – sono l’esempio di come pubblico e privato insieme possano avvicinare fasce più in difficoltà della popolazione al Servizio Sanitario nazionale, che se vuole rimanere universalistico così come noi vogliamo, orgogliosi dello stesso, deve cercare di attualizzare e contestualizzare le proprie energie alla nuova domanda di sanità, sempre crescente e sempre più alta e dare delle risposte fuori dei confini ospedalieri, laddove in periferia tutto costa meno e la qualità di vita del paziente e del contesto familiare è conservata”.

Il progetto è indirizzato alle persone “invisibili” che non hanno accesso alla sanità pubblica e quindi alle cure mediche. “Spesso il nostro Sistema Sanitario, che è un grande sistema sanitario perché è universalistico – ha aggiunto Paolo Ciani, segretario di DEMOS-Democrazia Solidale e vicecapogruppo PD-Idp alla Camera dei Deputati – non riesce però a raggiungere tutte le persone: attraverso H.O.P.E. si vuol dare una risposta e direi una porta aperta più accessibile a chi nella nostra società rischia di rimanere indietro”.

I servizi verranno erogati alle persone in condizioni di fragilità nelle giornate di martedì e giovedì nei locali dell’HUB Salute e Prevenzione, situato nell’ex ospedale San Gallicano a Trastevere a Roma.