Il “Punto Z”: ecco quando debutta il nuovo programma di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, intervistato da Silvia Toffanin, ha raccontato alcune anticipazioni sul suo nuovo programma, in onda dal 7 aprile su Mediaset Play.

Periodo di grande fortuna per Tommaso Zorzi. Il famoso influencer, reduce dalla vittoria nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, adesso sembra voler fare sul serio e non fermarsi. Non solo il ruolo di opinionista al fianco di Ilary Blasi, all’Isola dei famosi, ma anche un programma tutto suo.

L’ultima edizione del reality di Canale 5, sta dando grande successo a molti concorrenti. Non solo Tommaso, ma anche Giulia e Dayane, infatti, faranno presto debutto da conduttrici. “Debutto il 7 aprile con Il punto Z, che è nato come una piccola rubrica all’interno del programma e adesso è diventato un format. Sono molto contento, saremo in diretta su Mediaset Play”. Così ha raccontato Tommaso ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo.

Gli ospiti del Punto Z

Tommaso Zorzi ha anche anticipato chi sarà ospitare della prima puntata del suo nuovo show. Stiamo parlando del Grande Maurizio Costanzo. “Super ospite della prima puntata sarà Maurizio Costanzo. Ci ricambiamo ospitata, insomma”. Anche in collegamento con Isola Party prima della diretta serale su Canale 5 con Ilary Blasi, Tommaso, intervistato da Andrea Dianetti e Valeria Angione, ha dato altre anticipazioni sul suo show. Prima di tutto, ha anche confermato Costanzo come primo super ospite de Il punto Z.

La durata del programma sarà di circa quarantacinque minuti. Non mancheranno, ovviamente, momenti di grande divertimento e svago. “Sarà un misto tra un talk e un game. L’appuntamento è alle 20,45 per 45 minuti di show, divisi tra interviste ospiti, giochi e risate. Sarà molto divertente, avremo anche un segmento dedicato ai meme prodotti online”. Inoltre, in una parte del programma interverranno anche le sue compagne d’avventura Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Ilary Blasi. Quasi sicuramente, nelle prossime settimane, potrà essere ospite anche la sua carissima amica Stefania Orlando, con cui ha stretto un legame molto forte tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. Appuntamento al prossimo 7 aprile 2021, su Mediaset Play.