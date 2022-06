Il racconto della trasferta americana di Sfera Ebbasta

New York, 6 giu. (askanews) – Grande successo per la trasferta americana di Sfera Ebbasta: dopo il release party newyorkese dell’ep Italiano con Rvssian, l’artista ha scaldato il pubblico del LIV Nightclub di Miami, il locale che accoglie le più grandi star internazionali in ambito urban e latin. Dopo aver toccato Parigi, Lussemburgo, Bruxelles, Barcellona, Londra, Madrid, Zurigo e Stoccarda, Sfera concluderà il suo tour mondiale con la tappa di Francoforte (11/06), per poi riportare la sua musica a casa sui più grandi palchi d’Italia con il suo FAMOSO TOUR, prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus.

Da settembre le date italiane del Famoso tour nei palazzetti.