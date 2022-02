Il raggelante discorso di Putin: “operazione militare in Ucraina”

Roma, 24 feb. (askanews) – Minaccioso, raggelante, il discorso con cui il presidente russo Vladimir Putin prima dell’alba ha annunciato l’avvio di una “operazione militare” in Ucraina e conseguenze inimmaginabili per chi cercasse di fermarla:

“Ho preso la decisione di un’operazione militare. Chiunque cerchi di interferire con noi, e peggio di creare minacce per il nostro paese, il nostro popolo, deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e vi porterà a conseguenze come non le avete mai sperimentate nella storia”.

“Cari compagni, i vostri padri, nonni e antenati non hanno combattuto per la Madrepatria affinché i neonazisti prendessero il potere in Ucraina Avete giurato fedeltà al popolo ucraino e non alla giunta che deruba e tartassa il suo stesso popolo. Non seguite i suoi ordini criminali”