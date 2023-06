Home > Askanews > Il rap con le maiuscole di Ensi e Nerone in "Brava gente" Il rap con le maiuscole di Ensi e Nerone in "Brava gente"

Milano, 31 mag. (askanews) – Raccontare l’italianità tra stile e contraddizioni, con richiamo esplicito al celebre film “The Good Fellas” di Martin Scorsese ma in chiave contemporanea e hip hop È questo l’obiettivo di “Brava gente”, il joint album di Ensi & Nerone. “Non abbiamo nulla da dimostrare e si evincerà dall’album, dalle sonorità, dal rap che porteremo in giro per l’Italia, state connessi e date un occhi a questo album che se lo merita” Il progetto discografico si compone di 12 tracce ed è impreziosito da molte collaborazioni. “É un album rap con le maiuscole, con 12 produttori e molti artisti che hanno collaborato con noi come Salmo, Shari, Silent Bob, Speranza e anche delle sorprese. “Brava gente” verrà presentato direttamente sul palco del Nameless Festival venerdì 2 giugno.

