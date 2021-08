Il rapper Franco126 sul palco della Perdonanza all’Aquila

Roma, 28 ago. (askanews) – Il rapper Franco126, all’anagrafe Federico Bertollini, si è esibito venerdì 27 agosto all’Aquila portando la sua energia sul palco allestito ai piedi della scalinata di San Bernardino. L’evento è uno dei tanti appuntamenti del ricco cartellone artistico della Perdonanza Celestiniana, il Primo Giubileo della storia giunto alla sua 727ma edizione che ogni anno trasforma il capoluogo abruzzese in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Domenica 29 si recupera il concerto di Gigi D’Alessio sospeso a causa della pioggia “Il Racconto” con ospiti speciali: Arisa e Clementino.

Al teatro del Perdono, lunedì alle 21.30, andrà in scena “L’Aquila ritorna, l’abbraccio alla musica e alla cultura”, spettacolo ideato dal Maestro Leonardo De Amicis. L’iniziativa è dedicata agli operatori dello spettacolo colpiti dalla pandemia e sul palcoscenico si esibiranno Fabrizio Moro, Ermal Meta, Dulce Pontes, Monica Guerritore, Stefano Fresi, I Neri per caso, con il grande ritorno di Riccardo Cocciante e la straordinaria partecipazione di Renato Zero.