Il rapper Mecna protagonista del Jameson Distilled Sounds a Milano

Milano, 17 mar. (askanews) – Dopo il successo dell’evento di dicembre a Roma che ha visto la presenza di oltre mille partecipanti, Jameson Distilled Sounds fa tappa a Milano il 17 marzo 2025 presso Tenoha dalle ore 19.

In occasione di San Patrizio, Jameson Distilled Sounds è pronto ad ospitare una serata all’insegna della migliore musica pop-urban con protagonista Mecna, uno dei principali esponenti della scena rap-underground. Mecna, che ha all’attivo oltre 6 album, 9 dischi d’oro e oltre 100 date live in Italia, ci proporrà un esclusivo show che vedrà sul palco la sua band per una scaletta composta dai suoi brani più mainstream a quelli più underground. Mecna torna a Milano dopo un anno dalla Mecna 360° – Love music & art exhibition. Di nuovo sul palco ci saranno ad esibirsi Claudym, Bassi Maestro, Goedi e Filo, che lo scorso dicembre incantarono con la loro energia il palco della Hacienda di Roma.

“Sono molto contento di questa collaborazione con Jameson perché è un progetto molto interessante e finalmente si parla di musica. Abbiamo già fatto un talk al Ghepensimi qualche giorno fa con me, Lunar e Gigi Barocco parlando di tutti gli studi della produzione musicale, quindi della scrittura alla produzione, al mix e mastering e il giorno dopo ci siamo trovati in studio per vedere come si mixa effettivamente un pezzo. Quindi siamo entrati proprio dentro la creazione di una canzone. E finalmente, lunedì 17 marzo, suoneremo al Tenoa a Milano, con Jameson di Still Head Sound ci saremo appunto io, Claudym, Bassi Maestro che farà un DJ set. Io sto preparando un set molto particolare e sarò live con la band… ci vediamo lì”.