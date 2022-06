Il rapper Rancore canta “X agosto 2048” a Luce Social Club

Roma, 7 giu. (askanews) – Il rapper “ermetico” Rancore, pseudonimo di Tarek Iurcich, canta “X agosto 2048” in una clip in anteprima e in esclusiva askanews estratta dal live dell’artista ospite nella puntata di venerdì 10 giugno nello studio di Luce Social Club.

Rancora presenterà il nuovo album “Xenoverso”. Il nuovo disco del rapper arriva dopo la duplice esperienza al Festival di Sanremo, dapprima nel 2019 al fianco di Daniele Silvestri come co-autore del pluripremiato brano “Argento vivo”, e successivamente nel 2020 con la sua “Eden” che gli è valsa la vittoria del premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Con “Xenoverso”, Rancore riporta tecnica, potenza e sincerità nel suo rap, realizzando ancora una volta un lavoro articolato, in cui molteplici suggestioni si risolvono in infinite possibilità di lettura, ascolto dopo ascolto.

Il programma di approfondimento culturale – condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis – va in onda dalle 20 su Sky Arte ed è disponibile on demand e in streaming su NOW e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

(IMMAGINI UFFICIO STAMPA)