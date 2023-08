Il raro cucciolo albino di puma nato in Nicaragua

Roma, 24 ago. (askanews) – Attira l’attenzione irresistibile dei visitatori che sperano di dargli un’occhiata: è un cucciolo di puma, completamente bianco, unico albino della cucciolata nata allo zoo Thomas Belt a Juigalpa, in Nicaragua. L’albinismo è una mutazione rara soprattutto in questi felini, e lo zoo sta facendo il possibile per proteggerlo.

“Ha circa trenta giorni; lo stiamo controllando a distanza, è sano, è in buone condizioni” dice emozionato il capo veterinario dello zoo, Carlos Molina. “Stiamo prendendo tutte le misure e le precauzioni possibili perché stia bene con la madre e i fratellini”.

Si tratta di uno dei pochissimi casi documentati al mondo; il pelame dei puma normalmente alla nascita è color caffé chiaro o rossiccio maculato di nero. Il puma è il secondo felino per taglia in America dopo il giaguaro, il quarto al mondo dopo la tigre e il leone. Tutte queste cose il piccolo puma albino non le sa; cresce in una nursery dentro un recinto e forse fra un paio di mesi sarà possibile fargli una visita veterinaria.