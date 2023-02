Il re-hiring è la rivincita degli Over 50 sui giovani

Se fino a qualche anno fa cambiare lavoro una volta raggiunti i cinquant’anni era inimmaginabile, attualmente è fenomeno sempre più esteso.

Capaci e competenti, i lavoratori “veterani” vengono spesso chiamati di nuovo a lavorare, perché molto determinati e combattivi rispetto ai giovani, a volte arrendevoli e poco determinati ,con poche competenze e che a seguito della pandemia cercano soluzioni che possano invece armonizzarsi con la propria vita personale.

E’ il fenomeno del reclutamento in azienda degli over 50 e si chiama re-hiring, una sorta di rivincita dei ‘longennials’ , spesso etichettati come un peso per le aziende.

La nuova tendenza è gia partita negli States ed ora si sta estendendo anche in Europa. In Inghilterra per esempio ha preso il via una campagna per riassumere i pensionati nel mondo del lavoro dopo la scoperta che i prepensionamenti avviati a seguito della pandemia hanno causato una rilevante mancanza di manodopera. Dall’inizio della pandemia il numero di posti liberi è cresciuto in concomitanza con lo stallo economico; tra i fattori, il pensionamento, l’incremento delle malattie, l’immigrazione e l’invecchiamento della nazione.

Un vero e proprio riscatto per i lavoratori più anziani: le aziende stanno così riscoprendo l’importanza dei lavoratori con maggiore esperienza che possono così contare su conoscenze più dettagliate del settore e, a volte, una vitalità maggiore a quella dei più giovani. Uno degli aspetti che induce gli imprenditori a puntare sugli over 50 è la scarsità degli investimenti in formazione. Avviare all’attività lavorativa un giovane ha un costo non indifferente per l’azienda che quindi spesso punta sui lavoratori più in là con gli anni ma preparati, specializzati, esperti e altamente motivati con almeno altri 10 anni di lavori davanti a sè.

Sono anche spesso maggiormente coinvolti e legati alle loro aziende.

Una generazione che vive in modo proattivo e poco inclini a lasciare il mondo del lavoro in modo repentino; e se ci sono buoni riscontri professionali, retributivi ed ambientali, fanno di tutto per non lasciar scappar via l’occasione presentatasi. Evidentemente la soluzione, per rimanere nel mondo del lavoro , per tutti, è quella di aggiornarsi ininterrottamente al fine di rendersi sempre attraenti per il mercato del lavoro, essere consapevoli delle proprie skills e proattivi nel ridurre le carenze a livello professionale, , oltre a saper accogliere progetti di mobilità interna e di cambiamento.

A qualunque età. Dal canto loro le imprese devono stare attente a non perdere personale qualificato , specie oggi che faticano a trovare alcuni profili , favorire la riqualificazione e cogliere la sfida della lettura continua delle competenze di tutti i dipendenti per coprire i ruoli in evoluzione. Il mondo si avvia verso un’ economia al servizio di una popolazione mondiale sempre più sviluppata. Le tematiche e le sfide che emergono da questa trasformazione in atto devono essere dibattute su scala nazionale e presso le istituzioni internazionali.