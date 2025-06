Il Real Madrid si affida a Xabi Alonso per risollevare le sorti del club nel 2025

Il Real Madrid, detentore del record di successi nel Club World Cup, si prepara a un nuovo capitolo sotto la guida di Xabi Alonso, ex centrocampista della squadra e vincitore in Germania. Il club, dopo un’annata deludente culminata con l’addio a Carlo Ancelotti, punta a ritrovare il suo smalto perduto. Ma quali saranno le sfide per il nuovo allenatore?

Il contesto attuale

Concludere una stagione da campioni d’Europa e di Spagna e ritrovarsi senza trofei è un colpo duro per qualsiasi club, figuriamoci per il Real Madrid. Alonso, con un passato glorioso, ha il compito non solo di rimettere in carreggiata una squadra ambiziosa, ma anche di gestire un gruppo che sembra avere più stelle che coesione.

Un’eredità pesante

Ancelotti, il più vincente nella storia del club, ha lasciato un vuoto difficile da colmare. La stagione degli insuccessi ha evidenziato una mancanza di equilibrio nella rosa. Troppi attaccanti e una difesa in affanno: questo è il ritratto di un Real Madrid che ha bisogno di una revisione profonda, e Alonso dovrà farlo in fretta.

Le sfide di Alonso

Il nuovo tecnico si trova di fronte a un compito arduo. La presenza di Kylian Mbappé, il Galactico arrivato la scorsa stagione, crea interrogativi tattici. Come integrare un giocatore di tale calibro senza sacrificare la struttura della squadra? Le parole di Ancelotti risuonano ancora: “Mancava impegno collettivo”. Alonso dovrà assicurarsi che i suoi giocatori non siano solo campioni singoli, ma una squadra coesa.

Il cambio di formazione

Le scelte tattiche saranno cruciali. La transizione da un 4-2-3-1 a un più tradizionale 4-3-3 potrebbe scombussolare le dinamiche. La presenza di Mbappé ha spinto Bellingham a posizioni più arretrate, creando confusione nell’assetto. L’alchimia tra i giocatori non è immediata e Alonso dovrà lavorare sodo per trovare la giusta combinazione.

Il futuro di Real Madrid

La sfida è iniziata. Le prime partite del Club World Cup, con avversari come Al Hilal e FC Salzburg, saranno il banco di prova per Alonso. Ogni partita sarà un test decisivo per capire se il nuovo corso possa condurre il Real Madrid verso nuovi trionfi o se si rivelerà un’illusione. La pressione è palpabile.

Un esordio con il botto

Il debutto di Alonso coincide con momenti storici e un clima di attesa. La squadra è chiamata a dimostrare che i tempi bui sono finiti. La storia di Real Madrid è fatta di sfide e successi. Riuscirà Alonso a scrivere un nuovo capitolo di gloria? Solo il tempo lo dirà.