Il red carpet del cast di "House of the Dragon"

Milano, 11 giu. (askanews) – Il cast della seconda stagione di “The House of the Dragon”, tra cui Matt Smith (che interpreta Daemon Targaryen), Olivia Cook (alias Alicent Hightower) ed Emma d’Arcy (la Principessa Raenyra Targaryen) sul tappeto rosso a Londra in occasione della premiere britannica della nuova stagione, la cui uscita ufficiale è prevista per il 17 giugno. Il grande sciopero di scrittori e attori negli Stati Uniti ha ritardato di diversi mesi l’arrivo di questi otto nuovi episodi che si svolgono nel mitico continente di Westeros, quasi due secoli prima degli eventi di “Il Trono di Spade”. Presenti alla premiere anche Eve Best (Principessa Rhaenys Velaryon), Steve Toussaint (Lord Corys Velaryon) ed Ewan Mitchell (Aemond Targaryen).