Il regista Annaud:per l’Eliseo la Francia sceglierà la continuità

Roma, 22 mar. (askanews) – Probabile la rielezione di Emmanuel Macron all’Eliseo secondo Jean Jacques Annaud: il regista a Roma per presentare il suo “Notre Dame in fiamme”, osserva che nell’attuale situazione internazionale i francesi preferiranno affidarsi “alla continuità”.

“Mi astengo da ogni commento. Non faccio parte di nessuno gruppo politico, cerco di avere una visione chiara Credo che la situazione non sia favorevole ai candidati che non hanno esperienza Siamo in una situazione molto complicata, disperante, e credo chei francesi si affideranno alla continuità”.