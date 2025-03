Il regista palestinese Ballal racconta l'aggressione e l'arresto

Susya (Cisgiordania), 27 mar. (askanews) – Il regista palestinese e premio Oscar per il documentario “No Other Land” Hamdan Ballal ricorda gli eventi della notte in cui è stato arrestato dalla polizia israeliana dopo essere stato “brutalmente” attaccato dai coloni nel suo villaggio di Susya, nel sud della Cisgiordania occupata.

“Ho pensato che quelli fossero gli ultimi momenti della mia vita, che l’avrei persa a causa della violenza del pestaggio. La mia testa era incastrata tra il piede del colono, la porta e il muro, come se fosse un pallone da calcio” spiega Ballal .

“L’attacco che ho subito, con tale brutalità, mi ha fatto capire che era perché avevo vinto l’Oscar e sono stato sicuro di questo quando sono stato trattenuto nella base militare israeliana. Potevo sentire il cambio di turno tra i soldati, e ogni soldato che lavorava a un nuovo turno menzionava il mio nome insieme alla parola “Oscar” prima di continuare in ebraico. Anche se non riuscivo a capire tutto quello che dicevano, ho riconosciuto chiaramente il mio nome e la parola “Oscar”, poiché quelle parole non cambiano in ebraico” ha detto il regista palestinese.

Intanto un altro dei registi del documentario ‘No Other Land’, l’israeliano Yuval Abraham ha denunciato su X che l’Academy, che ha assegnato loro l’Oscar, si è rifiutata di sostenere pubblicamente Hamdan Ballal mentre veniva picchiato e torturato dai soldati e dai coloni israeliani.