Il Regno Unito affronta una crisi nell'adozione delle tecnologie militari avanzate

Il Regno Unito e i suoi alleati occidentali stanno subendo un ritardo preoccupante nell’adozione di tecnologie militari avanzate. Grace Cassy, membro del team di revisione della difesa del governo britannico, avverte che ci sono ancora molte strade da percorrere per essere realmente pronti sul campo di battaglia.

La revisione della difesa e le sue raccomandazioni

La revisione strategica della difesa, un’analisi indipendente sui maggiori rischi per il Regno Unito, ha sottolineato l’urgenza di investire in capacità avanzate, munizioni e armi a lungo raggio. Nonostante i ministri abbiano accolto tutte le raccomandazioni, il Primo Ministro Keir Starmer non ha fornito una tempistica per raggiungere il 3% del PIL in spesa per la difesa, un obiettivo che esperti ritengono fondamentale per attuare pienamente la revisione.

Il contesto della guerra in Ucraina

Cassy, investitrice in startup di sicurezza e già consulente dell’ex Primo Ministro Tony Blair, ha rivelato che il conflitto in Ucraina ha avuto un impatto significativo sulla valutazione delle nuove tecnologie belliche. Entrambe le parti stanno adattando rapidamente droni, sensori e sistemi di jamming, e chi non si adatta rischia di rimanere indietro. “C’è una battaglia per mantenere un vantaggio che spesso è di breve durata”, ha affermato, evidenziando come i cicli di innovazione siano incredibilmente rapidi.

I limiti della burocrazia

Cassy ha messo in evidenza come i processi di approvvigionamento lenti stiano ostacolando il Regno Unito, insieme a una diffusa avversione al rischio e a una dipendenza eccessiva da pochi fornitori di difesa. La revisione della difesa ha suggerito un termine di tre mesi per l’introduzione delle ultime tecnologie, in un tentativo di tenere il passo con il ritmo della guerra moderna.

La necessità di un cambiamento radicale

“Se domani aumentassimo la spesa per la difesa al 5%, ma continuassimo con le nostre vecchie abitudini, non saremmo pronti per il futuro”, ha avvertito Cassy. È fondamentale che la NATO, non solo il Regno Unito, modifichi le proprie pratiche per utilizzare efficacemente qualsiasi nuovo finanziamento. Il Segretario Generale della NATO ha esortato tutti i membri a investire di più nella loro difesa, avvertendo che la Russia potrebbe essere pronta a usare la forza contro la NATO entro cinque anni.

Minacce immediate e strategie di difesa

Tuttavia, Cassy ha sottolineato che le minacce nella “zona grigia”, come attacchi informatici e rischi per le infrastrutture nazionali critiche, sono ancora più urgenti. “Siamo già coinvolti quotidianamente in una lotta sotto la soglia della guerra convenzionale, che richiede investimenti adeguati nelle nostre difese più ampie”.

Il panorama è complesso e in continua evoluzione, e non esiste altra soluzione se non quella diplomatica. Le osservazioni e le strategie devono essere adattate rapidamente per affrontare le sfide emergenti.