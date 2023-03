L’Occidente si muove in aiuto dell’Ucraina. L’ultimo Paese ad aver espresso la volontà di fornire munizioni alla nazione di Volodymyr Zelensky è il Regno Unito. Non ha tardato ad arrivare la risposta di Vladimir Putin.

Regno Unito e Ucraina, i dettagli

Annabelle Goldie, sottosegretario britannico alla difesa, ha dichiarato che il Regno Unito invierà all’Ucraina proiettili all’uranio impoverito. Non solo, con i proiettili all’uranio impoverito arriveranno nella nazione sotto attacco e assedio anche munizioni anticarro perforanti, sempre all’uranio impoverito, e uno squadrone di carroarmati da combattimento. Queste parole, come era da aspettarselo, sono state rimbalzate dal Guardian e sono finite immediatamente sui media russi, scatenando una forte reazione da parte di Putin in persona.

Regno Unito e Ucraina, le parole di Putin

“Stanno cercando di combattere questo conflitto non solo in teoria fino all’ultimo ucraino ma anche in pratica: l’Occidente sta cominciando a usare armi con elementi nucleari. La Russia sarà costretta a reagire” ha minacciato Putin, a cui ha fatto eco Maria Zakharova, portavoce del ministero degli esteri russo. “È un po’ ingenuo pensare che queste armi causeranno vittime solo tra coloro contro i quali vengono utilizzate” ha detto, via Telegram. “Questi materiali non solo uccidono, ma avvelenano anche l’ambiente e provocano il cancro nelle persone che abitano queste terre”.