Il Regno Unito lontano dagli obiettivi della Cop26

(Adnkronos) – I ministeri del Regno Unito hanno proposto un pacchetto di iniziative per la riduzione delle emissioni di gas serra nell’atmosfera. Tra queste, l’introduzione di speciali mangimi per il bestiame che limitino la produzione di metano, e un grande piano per il riciclo dei rifiuti biodegradabili. Il think tank Green Alliance è convinto che queste misure siano insufficienti, e rimprovera al governo l’inadempimento delle linee guida definite dalla Cop26. L’accordo prevedeva infatti una riduzione del 30% delle emissioni di metano, un obiettivo lontano dai risultati attesi dalle riforme in cantiere.