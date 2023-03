Il Regno Unito vieta TikTok sui dispositivi governativi

Roma, 16 mar. (askanews) – Il Regno Unito ha annunciato il divieto immediato di utilizzare TikTok sui dispositivi governativi. Una decisione in linea con quella già assunta da Stati Uniti, Canada e Unione europea, dove la app cinese è stata vietata sui telefoni aziendali di Commissione e Parlamento europeo. Si teme che il suo uso comporti un serie di rischi per la privacy e la sicurezza nazionale e degli utenti.

Sotto accusa ByteDance, azienda che sviluppa l’applicazione, che secondo diversi legislatori americani può raccogliere dati rendendoli accessibili dalla Cina.

“Considerato il rischio particolare legato ai dispositivi governativi, che possono contenere informazioni sensibili, è prudente limitare l’uso di alcune applicazioni, in particolare quando si tratta di applicazioni in cui è possibile memorizzare e accedere a una grande quantità di dati”, ha detto Oliver Dowden, il ministro per il Cabinet Office, parlando alla Camera dei Comuni.

“Come molti colleghi sapranno, le app dei social media raccolgono e memorizzano enormi quantità di dati degli utenti, tra cui contatti, contenuti degli utenti e dati di geolocalizzazione. Sui dispositivi governativi, questi dati possono essere sensibili”.

Dal canto suo la Cina si difende e accusa gli Stati Uniti che hanno esortato la app di video-sharing a separarsi dalla casa madre cinese: “Finora gli Stati Uniti non hanno prodotto prove che TikTok minacci la sicurezza nazionale – ha detto Wang Wenbin, portavoce del Ministero degli Esteri cinese – dovrebbero smettere di diffondere false informazioni sui problemi di sicurezza dei dati, smettere di reprimere irragionevolmente questa azienda e fornire un ambiente commerciale aperto, equo, giusto e non discriminatorio”.