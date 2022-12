Il report della Cgia di Mestre: "Crescita record per l'Italia nel 2022"

Il report della Cgia di Mestre è lusinghiero: “Crescita record per l’Italia nel 2022”.

La Camera di Commercio “termometro storico” del paese diffonde i dati su come è andata e spiega che Covid e guerra non hanno intaccato i parametri. Insomma, per l’Italia è stato 2022 da record. Crescita dell’inflazione, caro energia e il boom dei prezzi delle materie prime hanno si creato problemi ma non dighe insormontabili.

“Crescita record per l’Italia nel 2022”

Negli ultimi 12 mesi infatti la crescita economica italiana è stata doppia rispetto a quella registrata dai nostri principali competitors commerciali in area Euro.

E i dati della Cgia di Mestre spiegano che da noi il Pil è aumentato del 2,6 per cento, mentre “in Germania è cresciuto della metà (+1,3 %) e in Francia in misura ancora inferiore (+ 1%). Sempre nello stesso periodo, la media dell’Area Euro-19 si è salita del 2,3 per cento”. La Cgia po avverte: “Certo il 2023 sarà un anno difficile: su tutta Europa, infatti, soffiano venti di crisi molto preoccupanti.

Tuttavia, con una economia che in questi ultimi due anni si è decisamente rafforzata, dovremmo avere meno problemi degli altri a fronteggiare questo nuovo scenario avverso”.

La “sorpresa” del post Covid

Quello che più ha stupito è stato il post Covid: malgrado gli effetti economici provocati nel 2020 dalla pandemia siano stati più negativi da noi (-9 per cento del Pil) che a Berlino (-3,7 %) e a Parigi (-7,8 %), noi siamo cresciuti di più.

Allargando l’arco temporale di osservazione lo score del nostro Paese “è stato superiore a quello dei nostri competitori. Se in Italia il Pil è aumentato del 7,5% in Francia l’incremento è stato del 4,6 per cento e in Germania del 3,2 per cento”.