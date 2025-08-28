Il revenge porn e la deriva culturale della società odierna

Diciamoci la verità: la misoginia ha trovato nuove strade per esprimersi, e la tecnologia non fa altro che amplificare questi messaggi tossici. Recentemente, siamo stati colpiti da un’ondata di indignazione per casi di revenge porn e violazione della privacy, che hanno coinvolto donne pubbliche e non. Ma qual è la radice di questa violenza digitale? E perché, nonostante la crescente consapevolezza, continuiamo a vedere questi episodi ripetersi?

La deriva del revenge porn: un fenomeno in crescita

La realtà è meno politically correct: il revenge porn è un crimine che sta diventando sempre più comune, e i numeri parlano chiaro. Secondo i dati forniti da alcune associazioni, oltre il 50% delle donne ha subito almeno un episodio di violenza psicologica o sessuale online. Non stiamo parlando di casi isolati, ma di una vera e propria epidemia che colpisce indiscriminatamente, da influencer a donne impegnate in politica. Recentemente, diverse esponenti politiche italiane, come l’eurodeputata Alessandra Moretti e la consigliera comunale Angelica Lupacchini, hanno denunciato pubblicamente di essere state vittime di attacchi misogini, con foto manipolate e insulti volgari condivisi su piattaforme digitali.

Ma chi sono i colpevoli? Un gruppo di voyeuristi, che si nasconde dietro schermi e pseudonimi, si è trasformato in un’orda di ‘omuncoli’ che svendono la dignità delle donne per un momento di ilarità. Questi individui, privi di qualsiasi etica, si sono organizzati in forum e gruppi online, dove la misoginia diventa un gioco e la privacy una merce da scambiare. E mentre le vittime si trovano a dover affrontare le conseguenze, la società continua a rimanere in silenzio, come se nulla stesse accadendo.

La responsabilità collettiva e la necessità di reagire

So che non è popolare dirlo, ma la responsabilità di questo fenomeno non ricade solo sugli autori, ma anche su una società che spesso si volta dall’altra parte. Le parole di Martina Semenzato, Presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, sono chiare: “Denunciare è un dovere comune”. Eppure, la cultura del silenzio persiste. Quante donne si sentono in grado di denunciare? Quanti uomini si schierano apertamente contro tali comportamenti? La mancanza di una condanna forte e univoca da parte della società alimenta questa spirale di violenza e disprezzo.

Angelica Lupacchini ha fatto un passo in avanti, trasformando gli insulti in energia e chiamando a una reazione collettiva. È un invito che tutti noi dovremmo raccogliere. La politica non deve ridurre le donne al silenzio; deve dar loro voce. Ma per farlo, è fondamentale che ognuno di noi si impegni a combattere questa cultura tossica, che non risparmia neanche le donne in posizioni di potere.

Conclusione: Riconquistare il rispetto nella vita pubblica

Il re è nudo, e ve lo dico io: il rispetto deve tornare a essere il fondamento del vivere civile. Non possiamo permettere che l’odio e la misoginia diventino la norma. Ogni insulto, ogni attacco è un segnale che ci dice che siamo ancora lontani dalla parità e dal rispetto reciproco. La violenza contro le donne, sia essa fisica o digitale, è una violazione dei diritti umani e deve essere combattuta con ogni mezzo.

Invitiamo alla riflessione: in che modo possiamo contribuire a creare un ambiente più sano per tutti? È tempo di agire, di non restare indifferenti e di trasformare il rancore in un impegno collettivo per una società più giusta e rispettosa. Solo così potremo sperare di costruire un futuro in cui le donne non debbano più vivere nella paura di essere derise o sfruttate.