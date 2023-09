Il ricordo commosso della nipote di Napolitano: "Nonno formidabile"

Milano, 26 set. (askanews) – “Giorgio Napolitano era un politico e un leader di grande valore ma era anche un nonno formidabile”. Comincia così il ricordo commosso di Sofia May Napolitano ai funerali di Stato laici che si sono svolti a Montecitorio.

“Era premuroso e pieno di attenzioni e sempre presente per noi, ascoltava i nostri problemi e le nostre preoccupazioni in modo partecipe e comprensivo”, ha aggiunto, “ci ha sempre detto che qualunque obiettivo è raggiungibile, si ricordava tutto ciò che gli dicevamo, così come tutti i numeri di telefono e ci ha fatto sentire di poter confidare in lui ogni volta che ne avevamo bisogno”.