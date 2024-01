Il ricovero segreto del segretario Difesa Austin è caso politico

Washington, 9 gen. (askanews) – Bufera sull’Amministrazione Biden dopo l’incredibile vicenda del segretario alla Difesa Lloyd Austin, ricoverato in ospedale in terapia intensiva per tre giorni senza informare la Casa Bianca della sua malattia. Il capo del Pentagono che è stato ricoverato lunedì al Walter Reed Medical Center a causa di complicazioni successive a un intervento chirurgico, si è assunto la responsabilità della mancanza di comunicazione: “Riconosco che avrei potuto fare un lavoro migliore assicurando che il pubblico fosse adeguatamente informato – ha affermato in una nota – . Mi impegnerò a fare meglio”.

Ma la vicenda è diventa subito un caso politico, con i repubblicani che accusano l’Amministrazione Biden di essere incapace di gestire i ministri del suo gabinetto.

L’interrogativo principale è chi fosse il responsabile della macchina militare degli Stati Uniti mentre il ministro era in terapia intensiva, in un momento in cui le tensioni in Medio Oriente sono aumentate. Da capire se sia stato solo un grossolano incidente di percorso, come afferma il Pentagono, o un tentativo mal riuscito di nascondere un problema ben più grave.

Il dipartimento della Difesa americano ha annunciato di aver lanciato un’indagine interna sulle modalità di trasferimento di alcuni poteri dal segretario alla sua vice Kathleen Hicks.

Lloyd Austin al momento è uscito dalla terapia intensiva ma è ancora ricoverato, si era diffusa la voce che Biden volesse licenziarlo, ma dopo un colloquio tra i due la notizia è stata smentita.