Il “rimprovero” della Svizzera: “L’Italia ci tolga dalla black list”

Cassis: “L’Italia ci tolga dalla black list, i nodi della tassazione dei frontalieri e della presenza della Svizzera nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate”

Il “rimprovero” della Svizzera è arrivato a margine di un incontro bilaterale di massimo rango e il sunto è stato: “L’Italia ci tolga dalla black list”. Il presidente della Confederazione Elvetica Ignazio Cassis ha incontrato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ed ha fatto il punto sullo stato dei rapporti fra i due paesi e sul “neo” della Svizzera considerata paese a rischio a livello di fisco evaso.

In merito ai contenuti generali del summit ha detto Luigi Di Maio: “Nel bilaterale abbiamo condiviso pienamente che il conflitto in Ucraina deve giungere a una conclusione che deve essere pacifica e diplomatica“.

“L’Italia ci tolga dalla black list”

Dal canto suo il presidente della Confederazione Svizzera Ignazio Cassis dopo l’incontro con Di Maio ha spiegato: “Con l’Italia abbiamo risolto molti contenziosi. Ne restano aperti ancora due: la tassazione dei frontalieri e la presenza della Svizzera nella black list dell’Agenzia delle Entrate“.

Da questo punto di vista Cassis auspica una soluzione a breve. Cassis ha anche parlato della “Innovazione che collega”. Lo ha fatto dalla sua pagina ufficiale Facebook ed in occasione del suo “viaggio in treno da Zurigo via Lugano a Milano”.

La Giornata dell’Innovazione

Il governante elvetico è stato infatti presente in Italia alla prima Giornata dell’Innovazione che a suo parere ha “dimostrato” il potere dell’hi-tech in ambito pratico.

Ha chiosato Cassis: “In primo piano abbiamo messo la cooperazione tra regioni e Paesi. La rete dell’innovazione svizzera ormai attraversa le frontiere”. Poi la chiosa: “Il miglior esempio è stato l’apertura di oggi della House of Switzerland a Milano”.