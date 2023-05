Re Carlo III e la regina Camilla hanno voluto esprimere il loro più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a organizzare la cerimonia di incoronazione. Il messaggio è stato affidato a un portavoce di Buckingham Palace.

Il ringraziamento di Carlo e Camilla dopo l’incoronazione: “Profondamente commossi e grati”

Sabato 6 maggio, a Londra, si è tenuta l’incoronazione di re Carlo III e della sua consorte, la regina Camilla. A poche ore dalla conclusione della sontuosa e sfarzosa cerimonia che ha avuto luogo nell’abbazia di Westminster, i sovrani del Regno Unito hanno reso note le loro prime parole.

A un portavoce di Buckingham Palace, infatti, re e regina hanno affidato il loro grazie commosso rivolto a tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile e perfetto l’evento.

La gratitudine dei sovrani: il messaggio del portavoce di Buckingham Palace

I sovrani hanno dichiarato di essere “profondamente toccati” per l’accoglienza ricevuta e anche “profondamente grati” nei confronti di coloro che hanno organizzato l’incoronazione che, come riportato dal portavoce, è stata descritta come “un’occasione così gloriosa”.

Re Carlo e la regina Camilla, inoltre, hanno sottolineato “il numero” delle persone che hanno espresso il proprio “sostegno alle loro maestà” e che continueranno a farlo anche in occasione dei futuri eventi celebrativi che si terranno a Londra e in tutto il Regno nelle giornate di domenica 7 e lunedì 8 maggio.