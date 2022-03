Milano, 15 mar. (askanews) – Il riposo dopo la fuga. In queste immagini i profughi ucraini si riposano sulle brandine in una palestra trasformata in centro di accoglienza a Przesmyl in Polonia, una delle città vicine al confine punto di arrivo per molti ucraini in fuga dalle bombe russe. Fra loro molte famiglie con bambini piccoli, anche neonati.