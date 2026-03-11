Il risveglio della capitale libanese dopo gli attacchi israeliani

Beirut, 11 mar. (askanews) – Le immagini mostrano edifici distrutti e strade disseminate di detriti dopo i raid aerei israeliani sferrati nella notte sulla periferia sud di Beirut. Mercoledì Israele ha lanciato ulteriori attacchi su Beirut e la sua periferia sud, roccaforte del gruppo filo-iraniano Hezbollah; la sua offensiva ha causato lo sfollamento di circa 760.000 persone in Libano.Per la seconda volta dall’inizio della guerra – all’inizio di marzo – il centro della capitale è stato colpito, con un appartamento distrutto nella zona di Aisha Bakkar. L’esercito israeliano aveva precedentemente annunciato un’ondata di attacchi su Beirut, affermando di aver preso di mira “le infrastrutture di Hezbollah”. Quasi 500 persone sono state uccise nelle operazioni israeliane dal 2 marzo, secondo i dati ufficiali.