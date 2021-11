Il ritorno dei Modà, Kekko: il web è una discarica a cielo aperto

Milano, 10 nov. (askanews) – A 2 anni di distanza da “Testa o croce”, i Modà tornano con un lavoro nuovo, che è un biglietto da visita ideale per chi ama il gruppo milanese ma anche perfetto per chi li vuole conoscere. Nell’Ep Buona Fortuna – Parte Prima 6 brani inediti, scritti prima della pandemia e arrangiati durante il lockdown come racconta Kekko Silvestre.

“I Modà non hanno un genere musicale definito, c’è chi dice che siamo pop chi rock, chi nazional popolari, classici, melodici.

Noi quando facciamo un disco cerchiamo di mettere insieme degli stati d’animo”.

“Comincia lo show” è il singolo che anticipa l’album ed è una dura condanna degli hater da tastiera, quelli che si nascondono dietro uno schermo.

“E’ la fotografia di quello che è il web in questo momento, una discarica a cielo aperto dove chiunque può permettersi di seminare cattiveria gratuitamente verso chiunque. Questa cattiveria seminata gratuitamente spesso colpisce noi artisti che però negli anni ci siamo fatti una corazza, abbiamo capito che dietro questi personaggi tristissimi ci sono degli ingnoranti patentati però ci sono persone più fragili di noi”.

I Modà torneranno live a maggio 2022 nei principali palazzetti italiani, un ritorno dopo lo stop forzato della pandemia che però ha lasciato profonde cicatrici.

Io non l’ho vissuto molto bene, sono stato abbastanza male, sono stato colpito in famiglia, ho perso una persona cara, non sono ancora pronto a tornare dico la verità ma meno male che ci sono ancora un po’ di mesi, perchè c’è questa incertezza che ti tormenta. Durante la pandemia non ho più scritto nulla, mi sono completamente allontanato perchè avevo una negatività addosso che non volevo trasmettere, oggi dopo due anni e mezzo mi chiedo: saprò ancora cantare, non so se sono finiti i superpoteri”.

Proprio per questo Kekko affronta il suo ruolo di artista con cautela.

“Ho una grossa responsabilità nel momento in cui metto mano a una canzone e in questo momento sento che non me la posso prendere perchè ho paura di trasmettere qualcosa che non si belle e non sia positivo”.

Attraverso la musica i Modà vogliono lasciarsi alle spalle questi momenti difficili e grazie all’affetto del pubblico puntano a tornare in vetta alle classifiche.