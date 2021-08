Il ritorno di Bianca Atzei con “Straniero”, omaggio a Giuni Russo

Milano, 7 ago. (askanews) – Ama la sua Sardegna e l’ha voluta cantare con cuore e spensieratezza. “Straniero”, il nuovo singolo di Bianca Atzei, è una canzone che sa d’estate e di spiagge assolate.

“È una dedica – ha detto – è un omaggio alla mia terra magica ma soprattutto a una grande artista come Giuni Russo; con una agilità vocale incredibile ma soprattutto con una grande estensione, ha sempre sperimentato vocalmente ma anche con i generi musicali”.

A Bianca piace rinnovarsi e reinvetarsi, questa volta lo ha fatto con la complicità di Boss Doms e del rapper Seryo.

“Sono veramente felice e fiera di questo grandissimo lavoro”, ha spiegato.

Il video prende spunto dalla Sardegna, sognata e immaginata, durante il lockdo.

“Il videoclip di ‘Straniero’ è stato girato a Roma in uno studio per creare quella voglia e desiderio di ritroverti in un posto meraviglioso che hai sognato per tanto tempo rinchiusa in casa.

Nel mio caso era la voglia di ritrovarmi in Sardegna, nella mia terra”.

Bianca Atzei ha cambiato look, ricominciato a fare concerti e a lavorare al suo prossimo disco che dovrebbe uscire entro fine 2021, ma c’è anche tempo per l’amore e il divertimento.

“Sicuramente questa è un’estate molto calda e spero di chiuderla in bellezza e finire le mie vacanze nella mia Sardegna insieme alla mia “Iena” Stefano, tra il vento caldo e le onde del mio mare”, ha concluso l’artista.