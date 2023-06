Il ritorno di King Federer in campo: emozione, selfie e autografi

Halle, 21 giu. (askanews) – Ad Halle, in Westfalia, non si parla di altro da giorni. Il 21 giugno è il Federer Day, il grande ritorno di Roger Federer in campo. E’ la prima volta che King Roger torna a farsi vedere in campo dopo l’annuncio del ritiro avvenuto a settembre 2022 alla Laver Cup.

Lo fa, l’ex numero uno del tennis mondiale, in grande stile. Sceglie Halle, il torneo dove ha trionfato per 10 volte. E nella ‘sua’ erba, il terreno da lui preferito – anche se adesso non gioca più.

Il pubblico della Owl Arena, dove è in corso il torneo Atp 500 pre-Wimbledon, lo accoglie con lunghi applausi mentre gli altoparlanti pompano Tina Turner con “You’re simply the best”. È un’entrata trionfale. Il direttore del Torneo, Ralf Weber, lo ringrazia per aver accettato di essere presente qui ad Halle per una cerimonia di premiazione, in occasione del trentesimo anniversario del torneo.

Un filmato proiettato su due maxischermi ripercorre le vittorie del campione svizzero. Roger segue con un pizzico di emozione. “Welcome back Roger”, si legge sui cartelloni a bordo campo.

Dopo la cerimonia, il re dell’erba si concede ai fan, tra selfie e autografi. “Qui mi sento come in famiglia”, ha ripetuto il campione svizzero, ringraziando il pubblico.