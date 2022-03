Il ritorno di Stromae: una “Multitude” di invisibili e fragilità

Milano, 4 mar. (askanews) – Dopo 9 anni di silenzio torna Stromae con l’album “Multitude”. Il cantante belga ha superato problemi fisici e psicologici, di cui parla anche in alcune canzoni del disco come “L’enfer”. Se il brano “permette ad alcune persone di dire che forse è il momento di guarire se stesse o magari di dare un nome a cose che non sono state in grado di identificare, di individuarle allora tanto meglio”, ha detto.

“Multitude”, titolo che rimanda alla moltitudine di personaggi che Stromae interpreta nei suoi brani, non cade però nella trappola dell’album-terapia. Nei suoi testi emergono gli ultimi della società, come le prostitute, di cui parla in “Fils de jolie”. “Ho trovato interessante soprattutto parlare degli invisibili e dire come vengono trattati nella società in realtà non chiediamo la loro opinione ancora una volta nella canzone è il cliente, la maitresse e il poliziotto e il figlio che hanno tutti un’opinione su di lei nessuno chiede a lei, ed è un po’ quello che succede nelle nostre società” ha spiegato.