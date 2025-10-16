Il Ritorno di "This Is Me": Eccellenze in Studio e Nuove Scoperte

La seconda edizione di This is me ha nuovamente coinvolto il pubblico, dopo il trionfo della prima edizione, che ha registrato ascolti straordinari con una media di 3 milioni di telespettatori e quasi il 22% di share. Ieri sera, Silvia Toffanin ha riaperto le porte dello studio di Canale 5, accogliendo una schiera di ospiti illustri, tra cui Zlatan Ibrahimović, Laura Pausini, Gigi D’Alessio e molti altri protagonisti del panorama sportivo e musicale.

Un avvio promettente

Il debutto della nuova stagione ha attirato 2.558.000 telespettatori, generando uno share del 18,7%. A differenza della scorsa edizione, che si era scontrata con produzioni meno conosciute, questa volta This is me ha affrontato le repliche del Commissario Montalbano, che ha comunque superato i 3 milioni di spettatori, raggiungendo un 20% di share. Un inizio che dimostra come la competizione nel panorama televisivo sia sempre accesa.

Strategie di programmazione

Un elemento che ha sicuramente contribuito al successo di This is me è stata la strategia di programmazione. Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna, ha concluso il suo show con qualche minuto di anticipo, evitando la pubblicità e permettendo una transizione più fluida verso il programma di Toffanin. Questo gesto, seppur raro, ha avuto un impatto positivo sugli ascolti complessivi.

Il sostegno dei grandi nomi

Nella prima edizione, Pier Silvio Berlusconi ha fatto un’apparizione sorpresa durante la terza puntata, elogiando il lavoro di Silvia Toffanin con parole calorose. Ha sottolineato l’importanza del suo impegno e della sua professionalità, definendola un esempio per tutti. “Il talento è un dono prezioso,” ha affermato Berlusconi, “e deve essere onorato con il lavoro e la dedizione.” Questo apprezzamento ha dato una spinta significativa al programma, rendendolo ancora più speciale per il pubblico.

Un pubblico affezionato

La dedizione dei fan è evidente, e il programma ha saputo conquistare un pubblico affezionato. Oltre ai dati di ascolto, il coinvolgimento sui social media e le reazioni positive da parte degli spettatori testimoniano la forza di This is me. La connessione emotiva con il pubblico, unita alla presenza di ospiti di fama, ha reso ogni puntata un evento da non perdere.

Confronto con la concorrenza

In un panorama televisivo in continua evoluzione, è interessante osservare come This is me si confronti con altri programmi di successo. Ad esempio, Simona Ventura ha recentemente condotto il Grande Fratello, ottenendo un buon riscontro con oltre 2,81 milioni di spettatori. Tuttavia, This is me mantiene una base solida di fan, dimostrando che l’interesse verso i talk show di intrattenimento rimane forte.

Un sabato sera competitivo

Il sabato sera si è rivelato un momento cruciale per la battaglia degli ascolti. Il recente slittamento della programmazione di Ballando con le Stelle a causa di eventi sportivi ha creato un’opportunità per altri show di brillare. Anche Carlo Conti ha riportato il suo Tale e Quale Show con imitazioni di artisti famosi, dimostrando che la competizione è agguerrita e ogni programma cerca di ritagliarsi il proprio spazio nel cuore del pubblico.