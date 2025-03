Il Roadshow del GSE arriva ad Arezzo

Roma, 26 mar. (askanews) – Si è tenuta ad Arezzo la quindicesima tappa provinciale del Roadshow del GSE “Diamo energia al cambiamento”. L’iniziativa ha come obiettivo quello di promuovere la cultura della sostenibilità e illustrare i numerosi strumenti incentivanti gestiti dal GSE per favorire la transizione energetica del Paese. Il viaggio divulgativo avviene a bordo di un’auto a biometano, messa a disposizione dal comparto associativo di settore, confermando l’impegno del GSE verso una mobilità sostenibile.

La giornata è iniziata alle 9.30 presso l’ITIS Galileo Galilei di Arezzo con l’evento “GSE incontra le Scuole”. Dopo i saluti istituzionali di Luca Decembri, Dirigente scolastico dell’Istituto Galileo Galilei, Lorenzo Pierazzi, Provveditore agli Studi di Arezzo e Alessandro Polcri, Presidente della Provincia di Arezzo, il Presidente del GSE Paolo Arrigoni ha introdotto gli studenti a un viaggio nella transizione energetica, con un focus particolare sulle Comunità Energetiche, al termine del quale è stato dato spazio ai ragazzi per domande e considerazioni.

Nel pomeriggio, presso la Sala Borsa Merci di Arezzo, il GSE ha aperto lo Sportello Informativo dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili, dove amministratori locali, imprenditori e professionisti hanno potuto ricevere consulenze personalizzate dagli Account Manager specializzati del GSE.

Alle 14.30 si è tenuto l’incontro istituzionale “La transizione energetica: GSE incontra i Comuni, le PA e le Partecipate Pubbliche”, aperto dai saluti del Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e del Presidente della Provincia Alessandro Polcri. Durante la sessione, il Presidente Arrigoni ha illustrato il ruolo del GSE nei territori, seguito dagli interventi di esperti del GSE su servizi per la PA e le partecipate pubbliche, edilizia pubblica, mobilità sostenibile, autoconsumo e CER. A conclusione dell’evento, è stato conferito il Premio “VIVI – Territorio Vivibile”, ai comuni virtuosi che si sono contraddistinti nell’implementazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico. I comuni premiati con targa sono: il Comune di Loro Ciuffenna, il Comune di Poppi e il Comune di Bibbiena. I comuni testimonial sono invece: il Comune di Montevarchi e il Comune di Cavriglia.

“Con il nostro Roadshow intendiamo rafforzare la collaborazione con enti locali, aziende e cittadini, promuovendo le opportunità di crescita offerte dalla transizione energetica – ha affermato il presidente del GSE Paolo Arrigoni – In Toscana, a fine 2024, gli impianti fotovoltaici installati hanno raggiunto quota 100.649, il 16% in più rispetto a fine 2023, per una potenza installata di circa 1.467 MW, in aumento del 20%. In particolare, nella provincia di Arezzo si è registrato un totale di 13.952 impianti, in aumento del 16% rispetto fine 2023, per una potenza installata di circa 257 MW, in aumento del 13%. Sono invece 43 le pubbliche amministrazioni, di cui 35 comuni, su un totale di 36, che hanno ricevuto assistenza dal GSE nell’implementazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. Questi dati dimostrano che il territorio toscano sta accogliendo favorevolmente i vantaggi derivanti dall’intraprendere un percorso virtuoso verso la sostenibilità ambientale”.