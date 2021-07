Il robot pizzaiolo fa la pizza in 5 minuti

Milano, 5 lug. (askanews) – A Parigi la pizza la fa il robot. In questo locale nel centro della città il re del forno impasta con le sua braccia meccaniche. Cuoce una pizza in 5 minuti ed è in grado di gestire autonomamente tutte le fasi: prende l’ordine, impasta, aggiunge gli ingredienti, cuoce e serve. Ci sono voluti 8 anni per costruirlo e mesi per addestrarlo. I suoi maestri campioni di pizza del mondo come Thierry Graffagnino

La cosa più difficile è fare la pasta, perché è fresca non usiamo pasta surgelata e quindi la macchina si deve adattare man mano all’evoluzione della pasta perché ogni ora che passa è differente, così abbiamo dovuto dare al robot i mezzi per fare queste correzioni che neanche certi pizzaioli sono in grado di fare da soli.

Il robot è in grado di cuocere fino a 80 pizze in un’ora ed è diventato l’attrazione del locale. Resta da scoprire la qualità e il sapore del risultato.