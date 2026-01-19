Il robot umanoide Atlas è pronto per i lavori pesanti

Las Vegas (Nevada), 19 gen. (askanews) – Hyundai ha annunciato che prevede di introdurre il robot umanoide Atlas nei propri stabilimenti a partire dal 2028, inizialmente per attivita di riordino e sequenziamento dei componenti. L’obiettivo è ampliarne progressivamente l’impiego, fino ad assemblaggi e movimentazione di carichi pesanti entro il 2030.

Presentato al Ces 2026, Atlas è entrato nella fase di produzione dopo oltre dieci anni di test e perfezionamenti, passando da prototipo sperimentale a piattaforma pensata per lavorare in modo continuativo in ambienti industriali complessi.

Dal punto di vista tecnico, il robot sviluppato da Boston Dynamics è dotato di articolazioni che superano i limiti del corpo umano: può sollevare carichi fino a 50 kg e può ruotare busto e arti su se stessi con un’ampiezza maggiore rispetto a una persona, muovendosi con fluidità anche in spazi ristretti. Sensori, visione artificiale e intelligenza artificiale gli consentono di percepire l’ambiente e adattare le azioni in tempo reale.

Resta aperto il dibattito sugli sviluppi futuri. Le stesse capacità che rendono Atlas utile in fabbrica alimentano interrogativi su un possibile utilizzo in ambito militare, ipotesi che al momento non trova conferme ufficiali.