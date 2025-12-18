Il romano Gianni Bismark racconta il nuovo album "Ancora Vivi"

Milano, 18 dic. (askanews) – È una delle giovani promesse della scena urban romana, Gianni Bismark, nome d’arte di Tiziano Menghi, ha pubblicato il nuovo album “Ancora Vivi”. Un racconto tra periferia, memoria, legami e quotidianità, a cominciare dal suo luogo rifugio, il suo barretto.

“Significa tanto, significa non girare spalle a quello che sono stato, a mantenere i piedi per terra e quindi per me vuol dire ancora tanto di tornare al baretto mio”.

Si apre così una nuova fase nel suo percorso artistico, più matura ma fedele alle proprie radici.

“Nasce dal dovermi liberare di alcune parole o alcune aneddoti che magari mi tengo dentro, che senza la musica non avrei tirato fuori”.

A introdurre il progetto sono stati i singoli “Stai alla larga” e “Piove Piove” con Giuliano Sangiorgi.

“E’ nato tutto molto casualmente. Ci siamo incontrati nel suo studio e ho fatto ascoltare alcuni dei brani miei così per farglieli ascoltare e lui mi ha affermato su un provinone che era Piove Piove e quindi da lì è stato scelto il feat con Giuliano”.

Con “Ancora Vivi”, Gianni Bismark raccoglie anni di percorso, crescita e appartenenza.