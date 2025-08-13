Il ruolo cruciale delle donne nella campagna di vaccinazione contro la poliomielite in Nigeria

Le vaccinatrici donne in Nigeria stanno affrontando sfide immense per garantire che ogni bambino sia vaccinato contro la poliomielite, dimostrando che il loro ruolo è fondamentale nella salute pubblica.

In Nigeria, le donne vaccinatrici hanno trovato un modo tutto loro per operare in comunità dove i lavoratori sanitari maschi spesso vengono rifiutati. Prendiamo, ad esempio, il quartiere Kado Lifecamp di Abuja. Qui, la 29enne Eucharia Joseph, armata di un frigorifero carico di vaccini contro la poliomielite, si prepara a percorrere strade polverose per vaccinare centinaia di bambini.

La loro missione è chiara e fondamentale: proteggere i più piccoli da una malattia che ha devastato il paese. Ti sei mai chiesto quanto coraggio ci voglia per affrontare una sfida del genere?

Una lotta contro il tempo e il virus

Il 2020 è stato un anno cruciale: l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la Nigeria libera dal poliovirus selvaggio, un traguardo storico per il paese. Ma la battaglia non è finita. La minaccia del poliovirus derivato da vaccini, noto come cVDPV, continua a incombere. Questo ceppo mutato emerge quando il virus attenuato contenuto nei vaccini orali si diffonde in comunità con bassa immunizzazione, mettendo a rischio la salute dei bambini. Nel marzo di quest’anno, la Nigeria ha registrato 10 casi di cVDPV, un dato preoccupante se paragonato ai 98 casi segnalati nel 2022. È incredibile come un piccolo virus possa creare così tanta paura e incertezza nelle famiglie, non credi?

In un contesto di insicurezza e resistenza culturale, il compito di eradicare la poliomielite ricade spesso sulle spalle delle donne, come Joseph, che riescono ad accedere alle famiglie grazie alla loro presenza femminile. La loro determinazione è una luce di speranza in mezzo alle difficoltà.

Superare la sfiducia e la disinformazione

Le vaccinatrici, come Aishatu, affrontano ogni giorno sfide significative nel persuadere le madri. “La gente crede che il vaccino impedisca di avere figli”, afferma Aishatu, impegnata a smentire false credenze e a costruire fiducia. Queste idee errate, alimentate da voci e disinformazione, complicano il lavoro di vaccinazione. Ti sei mai chiesto quanto possa essere difficile lavorare in un ambiente dove la sfiducia è all’ordine del giorno? Le comunità spesso vedono con sospetto i lavoratori sanitari, temendo che stiano collaborando con forze governative.

“Affrontiamo la situazione aumentando la sensibilizzazione”, spiega Aishatu, che dedica il suo tempo a conversazioni individuali e incontri di gruppo. La sua determinazione ha portato a risultati tangibili, ma il lavoro è gravoso e spesso mal retribuito. Nonostante ciò, queste donne continuano a lottare.

Empowerment femminile e impatto economico

Il lavoro delle vaccinatrici non si ferma solo alla salute pubblica; ha anche creato opportunità di empowerment economico. Molte di queste donne, come Aminat Oketi, non solo vaccinano, ma gestiscono anche piccole attività commerciali. “Quando la gente si fida di te con i propri figli, inizia a fidarsi anche di altri servizi che offri”, afferma Oketi, che ha avviato un’attività di pollame accanto al suo lavoro di vaccinatrice. Non è straordinario come la fiducia possa aprire nuove porte?

Questo doppio ruolo di fornitore di servizi sanitari e imprenditrice è significativo. Come sottolinea Cristian Munduate di UNICEF, “Non sono solo donne con un lavoro; sono agenti di cambiamento”. Il loro impegno ha portato a un miglioramento nei tassi di vaccinazione e alla creazione di una rete di fiducia nelle comunità. Le vaccinatrici stanno dunque diventando leader locali e modelli di riferimento, dimostrando che un approccio innovativo e inclusivo può portare a risultati significativi nella salute pubblica e nello sviluppo comunitario.