Il ruolo dell'energia nella responsabilità sociale d’impresa: la visione di Global Power Spa

In un'epoca in cui la sostenibilità è una priorità globale, il ruolo dell'energia nella responsabilità sociale d’impresa(CSR) è più rilevante che mai.

In un’epoca in cui la sostenibilità è una priorità globale, il ruolo dell’energia nella responsabilità sociale d’impresa(CSR) è più rilevante che mai. Le aziende sono chiamate a promuovere un uso più responsabile delle risorse, e l’energia è al centro di questa trasformazione. Global Power Spa, sotto la guida di Luca De Rosa, presidente e AD, sottolinea l’importanza di educare i consumatori sul consumo responsabile dell’energia, promuovendo una cultura sostenibile.

Educazione energetica: un pilastro per il futuro

Educare i consumatori sul consumo energetico consapevole è un pilastro fondamentale per affrontare la crisi climaticae ridurre l’impatto ambientale delle attività umane. Secondo De Rosa, “il kilowattora più efficiente è quello che non viene consumato”. Questo principio guida la strategia di Global Power nel sensibilizzare i propri clienti, invitandoli a ridurre il consumo superfluo e ottimizzare l’uso dell’energia.

“Ritengo sia necessario, oggi più che mai, far crescere consapevolezza e cultura del risparmio energetico soprattutto nei consumer che, a differenza del mondo delle imprese dove è già ben radicata, ancora non ne percepiscono il valore – afferma De Rosa – Ricordiamoci che le risorse energetiche non sono inesauribili, anzi, sono vere risorse strategiche e scarse. Pensiamo a come, negli ultimi anni, il conflitto russo-ucraino e la ripartenza produttiva post covid abbiano messo in evidenza tutta la vulnerabilità di territori come l’Italia e l’Europa in generale, che sono consumatori voraci di risorse energetiche. Global Power ha sviluppato una serie di campagne di sensibilizzazione destinate a informare i consumatori sull’importanza di adottare pratiche di risparmio energetico. Attraverso il loro sito web, newsletter e app, l’azienda fornisce suggerimenti pratici su come ridurre l’uso dell’energia e migliorare l’efficienza negli spazi domestici e aziendali.

Il ruolo delle istituzioni e delle aziende italiane

In Italia, le istituzioni e le aziende stanno cercando di promuovere una cultura della sostenibilità. Diverse iniziative sono state lanciate per sensibilizzare i cittadini sui vantaggi dell’efficienza energetica e della riduzione dei consumi. Tuttavia, come sottolinea De Rosa, “c’è ancora molto lavoro da fare”.

Le aziende, in particolare, hanno una responsabilità significativa. Integrando i principi della sostenibilità nelle loro pratiche, possono non solo ridurre il loro impatto ambientale, ma anche migliorare la loro reputazione aziendale e attrarre nuovi clienti attenti alle questioni ambientali.

Global Power e la promozione dell’energia green

Global Power è in prima linea nel promuovere l’uso di energia rinnovabile e sostenibile. L’azienda si impegna a vendere energia elettrica 100% green, certificata dalle Garanzie d’Origine, e supporta progetti di efficientamento energetico. Questo impegno si traduce anche in collaborazioni con altre aziende per promuovere azioni concrete che riducono le emissioni di CO2e promuovono l’autoproduzione di energia.

L’azienda promuove attivamente progetti di co-marketing con altre imprese impegnate nella sostenibilità. Queste partnership mirano a sensibilizzare i consumatori e a promuovere l’adozione di tecnologie che favoriscono il risparmio energetico.

L’importanza dell’educazione dei consumatori

La sfida più grande, secondo De Rosa, è rendere i consumatori consapevoli dell’importanza del loro ruolo nella transizione energetica. “Oggi più che mai”, afferma, “è essenziale che i consumatori capiscano che le loro scelte quotidiane hanno un impatto diretto sull’ambiente”. Questo è particolarmente vero in Italia, dove l’alto consumo di energia nelle famiglie e nelle imprese rende ancora più urgente una maggiore consapevolezza.

Le aziende possono guidare questo cambiamento, adottando modelli di business sostenibili e incoraggiando i clienti a fare scelte più informate. Global Power sta investendo in edutainment, ovvero l’educazione attraverso l’intrattenimento, per coinvolgere i consumatori in modo interattivo, rendendo l’apprendimento sul risparmio energetico accessibile e interessante.

Il ruolo dell’energia nella responsabilità sociale d’impresa è cruciale per costruire un futuro sostenibile. Global Power Spa, guidata da Luca De Rosa, sta dimostrando che è possibile educare i consumatori e le imprese a un uso più responsabile dell’energia, contribuendo così alla riduzione dell’impatto ambientale e alla lotta contro il cambiamento climatico. Il percorso verso una cultura energetica sostenibile è lungo, ma le iniziative di aziende come Global Power stanno facendo la differenza.