Il Salone del Mobile riaccende Milano: al via la 60esima edizione

Milano, 7 giu. (askanews) – A tre anni dall’ultima edizione il Salone del Mobile torna ad animare i padiglioni di Fiera Milano a Rho. Un evento atteso che la pandemia ha costretto a rimandare a più riprese negli ultimi due anni, che si è saputo ripensare in una formula ridotta col Supersalone di settembre 2021, e che ora torna nella sua versione di sempre. Col taglio del nastro da parte della presidente Maria Porro si è inaugurata questa 60esima edizione che conta, complessivamente, 2.175 aziende, il 27% delle quali estere, che proporranno fino domenica 12 giugno il meglio della propria produzione nei 200mila metri quadrati espositivi.

Focus di questa edizione è la sostenibilità, un percorso già intrapreso con l’allestimento del Supersalone di settembre e che quest’anno torna centrale in tutta la fiera con l’impegno in prima linea delle aziende. Ne è la prova l’adesione ratificata e annunciata dai vertici di Federlegno al Global Compact dell’Onu da parte di tutta la filiera del legno arredo.

Nella sei giorni milanese il Salone del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d Arredo e Workplace3.0 scendono in campo con le biennali EuroCucina – e il suo evento collaterale FTK (Technology For the Kitchen) – e Salone Internazionale del Bagno.

Non manca il SaloneSatellite con i suoi 600 designer e neo-laureati di scuole internazionali di design.