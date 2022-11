Il saluto a Bruno, storico custode di Villa Doria Pamphilj: "Grazie per la tua disponibilità"

Il saluto a Bruno, storico custode di Villa Doria Pamphilj: "Grazie per la tu...

Bruno, storico custode di Villa Doria Pamphilj, non c’è più.

A dare la notizia della sua morte, su Facebook, l’associazione della villa, che ha ricordato Bruno, che per anni ha aperto la mattina e chiuso al tramonto il cancello di via San Pancrazio 10, sul versante di Monteverde.

“Caro Bruno, grazie di tutto”

“Ciao Bruno… grazie di tutto“, si legge sulla pagina Facebook dell’associazione.

“Se ne è andato Bruno, storico custode di Villa Pamphilj. Per anni ha aperto e chiuso con regolarità e puntualità il cancello di Via di San Pancrazio n.

10 e per anni ha accolto con gentilezza e pacatezza ogni frequentatore della villa. Caro Bruno, grazie di essere stato un bravo custode della nostra amata villa. Grazie per la tua disponibilità. Grazie per essere stato amico di Villa Pamphilj e della nostra associazione. Ora insieme al nostro presidente veglierai sulla villa da lassù“, continua il post.

“Quanto lo facevamo tribolare”

“Bruno… quanto lo facevamo tribolare. Era troppo bello in estate restare oltre al tramonto e godersi tutto lo spettacolo dalla pineta di San Pancrazio.

Alla fine anche Bruno ne comprendeva il rapimento emotivo e non ci strillava mai. Ciao Bruno”, ha commentato invece Alessandra, che ha personalmente conosciuto il custode.

Cos’è Villa Doria Pamphilj

Villa Doria Pamphilj, con i suoi 184 ettari, è il terzo parco pubblico più grande di Roma dopo il parco regionale dell’Appia antica e quello del Pineto. La residenza storica che si trova al suo interno, progettata nel XVII secolo, era la tenuta di campagna della famiglia Doria Pamphilj.

