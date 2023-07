Il satellite Syracuse 4B nello Spazio con un lanciatore Ariane 5

Kourou, 6 lug. (askanews) – Il satellite per telecomunicazioni militari della Difesa francese Syracuse 4B è in orbita, portato nello Spazio da un lanciatore Ariane 5 di ArianeSpace partito dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese.

Affianca il “fratello” Syracuse 4A; entrambi sono stati realizzati per la Direction Générale de l’Armement francese dal consorzio composto da Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo e Airbus Defence and Space.

Il segmento satellitare Syracuse IV è concepito per garantire autonomia, capacità supplementari e nuove funzioni alle Forze armate francesi impegnate in scenari operativi anche nell’ambito di missioni internazionali sotto egida Nato, oltre a una velocità di comunicazioni superiore raggiungendo, facilmente, qualsiasi punto della zona di copertura.

A differenza dei satelliti commerciali, i Syracuse possono resistere a un ampio ventaglio di potenziali minacce, come i disturbi elettronici, il cosiddetto jamming e sono dotati delle più recenti tecnologie di cybersicurezza e crittografia dei dati che ne aumentano la resilienza.

L’iitaliana Telespazio, joint venture tra Leonardo e Thales, è responsabile del posizionamento e dello stazionamento dei satelliti mentre Thales fornisce il segmento di terra per gli utenti, oltre a stazioni, di terra e navali, tattiche rafforzate e stazioni aeree, per garantire la disponibilità e la riservatezza delle telecomunicazioni.

Il programma francese Syracuse “milsatcom” è stato avviato nel 1980 e gestisce tutte le comunicazioni militari tra la Francia continentale e le unità della Difesa dislocate nei vari teatri operativi.