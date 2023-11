Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken arriva in Israele

Tel Aviv, 3 nov. (askanews) – Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, è atterrato in Israele, a Tel Aviv, alle ore 9.30 locali, le 8.30 italiane.

È la prima tappa di un ampio tour della regione e di colloqui con paesi alleati che lo porteranno anche a Seoul e Tokyo. Il primo appuntamento in programma è l’incontro con il primo

ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Blinken farà pressioni per pause umanitarie nella guerra con Hamas, in modo da portare ulteriori aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e favorire le condizioni per un potenziale rilascio degli ostaggi. Finora il governo Netanyahu ha aperto sugli aiuti umanitari e non sull’interruzione delle ostilità anche temporanea, ma sono apparse evidenti le tensioni in seno

all’esecutivo rispetto alla linea intransigente del premier.