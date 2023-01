Home > Video > Il segretario Usa al Tesoro Yellen prepara viaggio in Cina Il segretario Usa al Tesoro Yellen prepara viaggio in Cina

Zurigo (Svizzera), 18 gen. (askanews) – La segretaria al Tesoro, Janet Yellen, ha in programma un suo primo viaggio in Cina nel “prossimo futuro” come segretario al Tesoro, secondo una nota del dipartimento. Il Tesoro ha annunciato il viaggio dopo che la Yellen si è incontrata per oltre due ore con il vice premier cinese Liu He a Zurigo, in Svizzera, dopo gli interventi al World Economic Forum di Davos. “Durante la conversazione sincera, sostanziale e costruttiva, si sono scambiati opinioni sugli sviluppi macroeconomici e finanziari”, si legge nella nota ufficiale dell’incontro. La visita segnerà un altro passo dell’amministrazione Biden per migliorare le comunicazioni con la Cina dopo che le relazioni si sono deteriorate negli ultimi due anni. Il Segretario di Stato Antony Blinken dovrebbe visitare la Cina il 5 e 6 febbraio. Il viaggio della Yellen seguirà quello di Blinken.

Zurigo (Svizzera), 18 gen. (askanews) - La segretaria al Tesoro, Janet Yellen, ha in programma un suo primo viaggio in Cina nel "prossimo futuro" come segretario al Tesoro, secondo una nota del dipartimento. Il Tesoro ha annunciato il viaggio dopo che la Yellen si è incontrata per oltre due ore...