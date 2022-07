Il Senato approva la fiducia a Draghi con soli 95 voti a favore

Roma, 20 lug. (askanews) – Sì dal Senato alla rinnovata fiducia al governo Draghi sulla base del programma presentato stamani dal premier ma solo con 95 voti. Tutti di Pd, Leu, Italia Viva, Azione-Più Europa Italia al centro e Autonomie. Mentre centrodestra (Lega Forza Italia ) e Cinque stelle non hanno preso parte alla votazione. Il numero legale è stato garantito dalla presenza in aula dei senatori cinquestelle, “presenti ma non votanti”.