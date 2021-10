Roma, 27 ott. (askanews) – “Il Senato approva” con 154 sì, 131 no e 2 astenuti la proposta di Fdi e Lega – la cosiddetta ‘tagliola’ – di non esaminare articolo per articolo il Ddl Zan, il disegno di legge contro le discriminazioni e le violenze legate all’omotransfobia, bloccando di fatto il testo. L’annuncio della presidente del Senato Elisabetta Casellati è stato accolto da sonori applausi e proteste dei senatori presenti.

(immagini Youtube Senato Web tv)