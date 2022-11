Il Senato Usa approva legge per tutelare nozze omosessuali

Washington, 30 nov. (askanews) - Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge per tutelare a livello federale i matrimoni di coppie dello stesso sesso e interrazziali. Il 'Respect for marriage act' è stato approvato con 61 sì contro 36 no, con il sostegno unanime dei Democratici e 12 voti...