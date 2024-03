Il senatore Usa Schumer: in Israele servono nuove elezioni

Milano, 14 mar. (askanews) - Il leader del Senato americano chiede al governo israeliano di indire nuove elezioni in un discorso in cui lascia intendere che il primo ministro Benjamin Netanyahu rischia di fare dell'alleato americano un "paria". "In questo momento critico, credo che una nuova elezion...

Milano, 14 mar. (askanews) – Il leader del Senato americano chiede al governo israeliano di indire nuove elezioni in un discorso in cui lascia intendere che il primo ministro Benjamin Netanyahu rischia di fare dell’alleato americano un “paria”. “In questo momento critico, credo che una nuova elezione sia l’unico modo per consentire un processo decisionale sano e aperto sul futuro di Israele, in un momento in cui tanti israeliani hanno perso la fiducia nella visione e nella direzione dei progetti del loro governo”, dice il democratico Chuck Schumer, il politico ebreo di più alto rango negli Stati Uniti, in un discorso in aula.